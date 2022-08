Matteo Salvini inchioda Calenda: "Perché vuole sospendere la campagna elettorale?"

25 agosto 2022 a

a

a

Scontro a distanza tra Matteo Salvini e Carlo Calenda che ha chiesto di stoppare la campagna elettorale per trovare misure condivise sul tema del caro energia. Il leader di Azione "chiede la sospensione della campagna elettorale?", si chiede il leader della Lega, "Calenda è quello che ieri ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali sono peggio degli altri, perché più impreparati degli altri, quindi denota ignoranza, arroganza e supponenza, perché non tutti non possono fare il liceo classico. Se qualcuno sceglie di non farlo non è un ragazzo che vale di meno. Calenda probabilmente dice che bisogna sospendere la campagna elettorale perché sa che ha già perso, prima di cominciare", affonda Salvini da Grazzanise (Caserta).

Ma non finisce qui. Il segretario del Carroccio, infatti, prosegue: "L'Italia ce la fa con qualsiasi governo? Io vedo che a sinistra sono buoni solo a insultare, Calenda se non mi insulta almeno cinque volte al giorno non è felice", attacca Salvini. "Poi decidono gli italiani, se come pare sceglieranno la Lega e il centrodestra è democrazia. La democrazia prevede che scelgano i cittadini, poi per cinque anni dovremo essere noi bravi a mantenere gli impegni", conclude.

Solo ieri il "Churchill dei Parioli" aveva messo nel mirino gli elettori della Lega e sceglierà Salvini ai seggi: "La quantità di cretinate che sta dicendo Salvini in questa campagna elettorale... Se qualcuno ancora lo vota credendogli ha dei problemi". Parole che avevano fatto infuriare il leghista Igor Iezzi: "Calenda si fa promotore del terzo polo, ma di moderato ormai ha ben poco. Quando si tratta di attaccare Salvini dimostra la sua vera natura e arriva perfino a offendere gravemente gli elettori della Lega. Al leader di Azione la democrazia piace solo quando gli fa comodo? Dovrebbe come minimo chiedere scusa".