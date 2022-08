In Onda, Meloni un pericolo? "Chi teme davvero l'Europa", azzerata la sinistra

25 agosto 2022 a

A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Luca Telese e Marianna Aprile, si è parlato anche di Giorgia Meloni e della sua ultima intervista a Reuters, rilasciata per rassicurare l’Europa e il mondo della finanza. Con Fratelli d’Italia al governo l’obiettivo è cambiare i rapporti nei confronti della Commissione Europea, ma questo - ha spiegato la Meloni - “non significa che vogliamo distruggere l’Europa, che vogliamo lasciare l’Europa, che vogliamo fare cose pazze”.

Semplicemente per Fdi “la difesa dell’interesse nazionale è importante come lo è per i francesi e per i tedeschi”. A In Onda è arrivato il commento di Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale: “Il vero punto è che quel mondo non credo sia tanto preoccupato dalla Meloni, però si ricorda benissimo l’anno di governo gialloverde e le posizioni che aveva. Quindi credo che la preoccupazione dell’Europa sia più sugli alleati che sulla Meloni”.

Agnese Pini ha poi parlato della questione delle alleanze e delle coalizioni mancate: “C’è un dato bizzarro. Il compito di Letta era complicato ma la cosa strana è che tra Pd e M5s c’è stato un tentativo di creare un’alleanza con tutte le difficoltà del caso, ma l’alleanza si è rotta il giorno in cui si è deciso di tornare al voto. Nel centrodestra è successo l’opposto, non hanno mai governato insieme ma il giorno in cui si è deciso di tornare alle elezioni si sono subito messi insieme”.