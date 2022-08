Carlo Calenda, "che hai fatto": travolto dagli insulti su Tik Tok

27 agosto 2022 a

Carlo Calenda deve fare i conti con gli insulti. Il leader di Azione che tanto ha usato i social per sbertucciare i suoi avversari politici, ora deve fare i conti con tremendo effetto boomerang. Dopo Conte, anche Calenda ha deciso di sbarcare su Tik Tok.

E lo ha fatto presentandosi così: "Da oggi sbarchiamo su Tik Tok. Proviamo a usarlo insieme in modo del tutto diverso? Parliamo di politica, cultura, libri e proposte". Immediata la reazione dei follower che lo hanno letteralmente massacrato: "Ah Carlo, era meglio se ballavi o parlavi di make up!", "Quando vogliono fare i giovani senza sapere di che cosa parlano. Questo è", "Da Calenda twittatore a Calenda tick toker è un attimo", "Ormai è più social dei ferragnez".

Ma non finisce qui. Subito dopo si sono aggiunti altri commenti che hanno incenerito Calenda: "Provi con un balletto, attirano molti like", "idea fallita in partenza. Spero di sbagliarmi, ma è come entrare ad un concerto rock in pieno svolgimento e sperare che ti diano retta mentre cerchi di analizzare un testo di Dante. Io TikTok, l'avrei lasciato stare. Non è detto che si debba essere per forza ovunque". Insomma gli stessi social che Calenda una come clava per i nemici, ora sono diventati un problema...