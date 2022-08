Controcorrente, Cesare Damiano asfalta Letta: "Scegli? Mi interessano i contenuti"

27 agosto 2022 a

L'ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano, si scatena a Controcorrente, il talk show di Retet 4 condotto da Veronica Gentili. Tema della discussione, gli slogan elettorali. A far discutere (e parecchio) è stato il tweet lanciato da Enrico Letta in cui ha fatto dell'ironia sui manifesti del Pd che riportano lo slogan "Scegli". E ieri il segretario del Pd ha lanciato un tweet in cui chiedeva di scegliere tra la pancetta e il guanciale. Immediata la reazione degli avversari politici, Calenda in testa che ha affermato: "Siamo tutti contenti che si stia divertendo". Ma di fatto è Damiano a Controcorrente ha mettere le cose in chiaro.

L'ex ministro del Lavoro infatti, commentando il tweet di Letta, ha affermato: "Io non so qual è la scelta del Partito Democratico, ma una cosa è sicura, mi interessano solo i contenuti". Insomma a quanto pare l'ironia di Letta non è stata molto apprezzata a sinistra. L'ennesimo scivolone in un momento di crisi del Paese. Letta pensa al guanciale mentre gli italiani non sanno come pagare le bollette.

E a bocciare Letta c'ha pensato anche Antonio Palmieri: "Organizzammo il concorso dei manifesti taroccati nel sito di Forza Italia nel 2001. Come si dimostra anche in questo caso, la sinistra arriva sempre almeno 20 anni dopo!".