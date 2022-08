Guido Crosetto, lo sfogo: "Ecco chi non dice la verità", profezia nera sull'Italia

28 agosto 2022 a

Guido Crosetto non è uno che usa giri di parole. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia è sempre schietto e non le manda a dire. E così su twitter si sfoga sulla situazione che sta attraversando il Paese, una situazione scandita dal caro vita e dal potere di acquisto ormai inesistente per pensionati e famiglie.

Il caro energia e le bollette da capogiro stanno piegando le tasche degli italiani e di fatto in questo momento in cui il Paese va verso il voto ed è in attesa di un nuovo governo, spetterebbe a quello in carica fare qualcosa, subito, per dare ossigeno alle tasche degli italiani. E di fatto Crosetto con poche parole punge chi sostiene che Draghi ha le mani legate. Crosetto scrive: "Chi dice che negli affari correnti non rientrano scelte che sono improcrastinabili senza arrecare danno ad imprese e famiglie, semplicemente non dice la verità".

Parole chiare che di fatto segnalano come la situazione sia abbastanza grave. Le famiglie chiedono un aiuto concreto subito e Crosetto sa bene che un abbassamento consistente dei consumi potrebbe mandare il Paese in tilt dal punto di vista economico. Bisogna agire e presto, indipendentemente dalla campagna elettorale che segue comunque il suo percorso. Le bollette da pagare sono già arrivate.