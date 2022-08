Sondaggio centrodestra fa il vuoto. E c'è un crollo choc

29 agosto 2022 a

Il nuovo sondaggio di YouTrend per Sky Tg 24 sottolinea la corsa in avanti, ormai inarrestabile del centrodestra. L'ultima rilevazione dà due indicazioni importanti: la prima è sull'arretramento del centrosinistra che adesso arranca sotto quota 30 per cento piazzandosi al 19,5, la seconda notizia invece è la crescita del centrodestra che tocca quota 48 per cento. Il distacco tra le due coalizioni è ormai di quasi 20 punti, un abisso tra le due coalizioni che difficilmente si chiuderà da qui alla data del voto del prossimo 25 settembre.

Nel centrodestra Fratelli d'Italia è in prima posizione con il 24,1 per cento, in seconda posizione e in crescita c'è la Lega di Matteo Salvini con il 13,8 per cento, poi Forza Italia all'8,7 per cento. A chiudere il pacchetto centrodestra c'è Noi Moderati-Lupi Toti Brugnaro Udc con l'1,9 per cento.

Sul fronte centrosinistra, il Partito Democratico è al 22,7 per cento, Europa Verde-Sinistra Italiana al 3,2 per cento, +Europa di Emma Bonino al 2,9 per cento mentre è crollato Impegno Civico di Di Maio dato allo 0,7 per cento. Il Movimento Cinque Stelle è all'11, 1 per cento. Il centrino di Calenda e Renzi è al 5,3 mentre Italexit di Paragone è al 2,5 per cento.