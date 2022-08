Sondaggio, miglior premier degli ultimi 20 anni: ecco la classifica, Letta sparito

27 agosto 2022 a

a

a

Un sondaggio asfalta definitivamente Letta. Secondo una rilevazione di Termometro Politico, il segretario del Pd non pare abbia lasciato un buon ricordo tra gli italiani per la sua esperienza da premier. Infatti nella classifica di gradimento dei premier italiani degli ultimi 20 anni,

"Attenzione ai 7 giorni cruciali". Mannheimer oltre i sondaggi: chi può ribaltare le elezioni

Enrico Letta risulta agli ultimi posti con un gradimento dello 0,5 per cento. Un dato che dovrebbe far riflettere e non poco l'attuale segretario dem. Ma di certo vorrete sapere chi è il premier che più di ogni altro è rimasto nel cuore degli italiani: Silvio Berlusconi. In questa speciale classifica di Termometro Politico riportata da NicolaPorro.it, Berlusconi è in testa con il 28 per cento del gradimento.

"Come l'Ulivo". Prodi, il delirio con Letta: che frase gli scappa di bocca sul centrodestra

Subito dietro c'è Mario Draghi con il 21 per cento. In terza posizione Giuseppe Conte con il 14 per cento. Solo quarto "Mortadella" Prodi che si attesta all'11 per cento. E Renzi? L'ex premier è al 4 per cento. Dietro di lui c'è Gentiloni con l'1 per cento. Poi anche Monti con lo 0,7 per cento e si arriva a Letta, ultimo con lo 0,5 per cento. Questa classifica dovrebbe insegnare una lezione a Letta: il flop alle urne è assicurato e probabilmente a farne le spese sarà proprio lui. Nel Pd non attendono altro...