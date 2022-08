Giorgia Meloni e Salvini, la foto insieme: il messaggio con cui spazzano via la sinistra

29 agosto 2022 a

a

a

Una foto in cui appaiono abbracciati e sorridenti. Dietro di loro il cielo azzurro e il mare dello Stretto. Eccoli Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I due leader di Fratelli d'Italia e della Lega hanno voluto lanciare un messaggio al centrosinistra che continua ad attaccarli: "Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince", scrive Salvini rilanciando lo scatto sul suo profilo Twitter. "La migliore risposta alle invenzioni della sinistra su presunte divisioni", commenta la Meloni sotto la stessa immagine.

Sia il segretario della Lega sia la presidente di Fratelli d'Italia oggi 29 agosto erano a Messina ma per separati eventi di campagna elettorale. Circostanza che aveva appunto alimentato le voci sui dissapori. Alla fine, però, smentendo ancora una volta chi li vuole in contrasto, i due leader si sono incontrati per un faccia a faccia. Dopodiché Matteo Salvini ha lasciato il circolo del Tennis di Messina senza rilasciare dichiarazioni. Mentre la presidente di Fratelli d'Italia è rimasta nella struttura sul mare per il pranzo. Poi la leader di Fratelli d'Italia si recherà a Catania dove nel pomeriggio terrà un comizio con Nello Musumeci.

Poco prima dell'incontro Salvini aveva già chiarito: "Meglio essere in due a Messina che non esserci. Secondo voi agli italiani interessa l'orario in cui Salvini e Meloni sono sul lungomare o al mercato? Temo che il problema degli italiani sia come poter pagare le bollette di luce e gas".