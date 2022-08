Fratoianni delira ancora: "Fare un aperitivo inquina troppo"

30 agosto 2022 a

I jet privati per Nicola Fratoianni vanno aboliti. A non andare giù al segretario di Sinistra italiana i voli troppo inquinanti. "Molte persone - spiega durante la puntata di martedì 30 agosto di Omnibus - non possono entrare nel proprio centro abitato con il proprio mezzo perché inquina. Lo trovo giusto, però il cittadino è costretto a prendere diversi trasporti pubblici prima di arrivare a casa".

Fin qui nulla di sbagliato per Fratoianni che invece condanna altre scelte: "Non trovo comprensibile andare a fare un aperitivo in aereo inquinando come 4 persone in un anno". Intervenuto su La7, Fratoianni afferma che "il tema della transizione va affrontato". E a chi gli contesta l'idea, il leader di Sinistra Italiana replica: "Noi abbiamo aperto un dibattito, visto che su diverse questioni come queste il nostro Paese non fa che rimandare".

Finita qui? Neanche per sogno, perché Fratoianni rincara la dose: "Mi fa ridere anche che l’abbiano presa come una proposta estremista. Glielo dice qualcuno che il liberalissimo Macron qualche giorno fa ha posto con forza il tema in Francia? La difesa dell’ambiente e del clima, secondo i 'ClimaFreghisti', insomma, dipende solo dai comportamenti individuali dei più colpiti dalle crisi: niente auto, centri storici chiusi, più treni, più bici. Tutto giusto, ma non basta".