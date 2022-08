CartaBianca, il sondaggio: Pd in caduta libera e Meloni col turbo, le cifre

31 agosto 2022 a

CartaBianca, come di consueto, apre la prima puntata della stagione con i numeri. A ridosso delle elezioni di settembre, il programma in onda su Rai 3 e condotto da Bianca Berlinguer snocciola i numeri sulle intenzioni di voto. Il sondaggio, realizzato da Emg e diffuso martedì 30 agosto, parla chiaro: il centrodestra potrebbe vincere a mani basso. Non a caso aumenta il divario tra Fratelli d'Italia e il Partito democratico. Più nel dettaglio il partito di Giorgia Meloni arriva al 23,2 per cento, fermo al primo posto. Segue Enrico Letta: i dem si piazzano al 21,3 per cento. È poi la volta della Lega che ottiene il 12,8 e del Movimento 5 Stelle all'11,7.

Poco più in là Forza Italia. Silvio Berlusconi e gli azzurri si piazzano all'8,4 per cento, con Carlo Calenda e Matteo Renzi - alleati con i loro Azione e Italia Viva - al 7 per cento. I problemi della coalizione di centrosinistra non sono però limitati al partito di Letta: Più Europa si assesta al 2,1 per cento, Impegno Civico di Luigi Di Maio all'1,3 e l’Alleanza Verdi-Sinistra italiana al 3,4.

Infine è da segnalare il debutto dell'Unione Popolare di Luigi De Magistris nella rilevazione all’1,2 per cento, mentre Italexit di Gianluigi Paragone vale oggi il 2,9 per cento, un passo dall'asticella del tre fissata dal Rosatellum. Così facendo, il centrodestra sarebbe il vero favorito di questa tornata elettorale, con il vantaggio che saranno Meloni, Salvini e Berlusconi a scegliere il prossimo candidato per il Quirinale.