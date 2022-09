Sergio Mattarella, "niente incarico alla Meloni": Dagospia, il piano per "fregarla"

01 settembre 2022 a

L’ultimo sondaggio curato da Alessandra Ghisleri mostra un fenomeno particolare all’interno del centrodestra: da sola Giorgia Meloni vale svariati punti in più di Lega e Forza Italia messe insieme. I rapporti di forza all’interno della coalizione stanno diventando sempre più sbilanciati: questo significa che se dovesse concretizzarsi la netta vittoria elettorale che tutti prevedono, sarebbe certamente la Meloni ad avere il diritto di salire a Palazzo Chigi.

Concretamente, però, non sarà necessariamente così facile per la leader di Fdi diventare la prima premier donna d’Italia. Stando a un retroscena svelato da Dagospia - e a quanto scritto sulle colonne di Libero già nelle scorse settimane - potrebbero esserci delle difficoltà nella formazione del governo: in questa campagna elettorale Fdi e Lega stanno facendo proposte diverse su tanti temi importanti, come giustizia, immigrazione, energia, guerra in Ucraina. Ulteriori divisioni potrebbero sorgere sulla divisione del potere, ecco perché secondo Dagospia non è detto che Sergio Mattarella dia l’incarico alla coalizione vincente.

“Viste le visioni contrapposte dei tre partiti - si legge sul sito di Roberto D’Agostino - conclamata la loro mancanza di unità di intenti, il Capo dello Stato può decidere di dare un incarico esplorativo al partito che ha raccolto più voti. A 24 giorni dalle urne, in base a tutti i sondaggi, è quello della Meloni, ed ecco perché Enrico Letta si sbraccia tanto affinché il Pd sia il primo. Quello che è sicuro è che, per vari e avariati motivi, Mattarella mai darà un incarico a Salvini”, conclude Dago. Insomma, il sospetto potrebbe essere fondato: un piano per "fregare" la Meloni e il centrodestra, forse, esiste.