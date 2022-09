Controcorrente, Crosetto contro gli anti-Meloni: "Ci sono quelli come Mario Monti, che..."

02 settembre 2022 a

A Controcorrente, il programma di Veronica Gentili in onda su Rete 4 - nella puntata di giovedì 1 settembre - sale in cattedra Guido Crosetto, il "gigante" e fondatore di Fratelli d'Italia. E Crosetto si spende nel definire la figura del presidente del Consiglio italiano, quel premier che potrebbe davvero diventare Giorgia Meloni, tanto che i suoi avversari continuano a metterne in dubbio autorevolezza e capacità. Dubbi che Crosetto respinge al mittente in modo drasticamente efficace.

"L'autorevolezza di chiunque guidi il governo italiano, viene dal fatto che guida la settima potenza mondiale. Abbiamo avuto Mario Draghi, con un autorevolezza personale enorme, abbiamo avuto Enrico Letta, Giuseppe Conte... abbiamo avuto molti presidenti del Consiglio. E sono stati ricevuti in tutto il mondo, negli Usa e a Bruxelles e a Parigi, non per la loro storia e la loro autorevolezza, ma perché guidavano un grande Paese come l'Italia. Dunque il valore di queste persone si vede solo dai fatti", rimarca.

Ci sono leader come Mario Monti - riprende Crosetto - che sulla carta dovevano essere i Maradona della politica. Ma alla fine non si è rivelato tale. Ci sono persone nella nostra storia da cui nessuno si aspettava risultati e che hanno avuto risultati grandiosi. Quindi io non giudico mai una persona per come ha studiato, per dove è nato e da dove arriva, ma per i risultati che porterà", spiega.

"Dopo le elezioni il popolo deciderà a chi affidare il ruolo di guida dell'Italia, e quella persona per me è sempre stata il presidente, anche se arriva da un'altra parte politica. La democrazia significa quello: puoi avere un'altra idea, ma quando il popolo ha deciso quello è il presidente, quello rappresenta il mio Paese", conclude un impeccabile Guido Crosetto.