Matteo Salvini, vita stravolta? Ecco come risponde a una "strana" domanda

Matteo Salvini si risposa? Il leader della Lega smentisce, ma non troppo. Finendo per alimentare le indiscrezioni sul possibile matrimonio con la fidanzata Francesca Verdini. Intercettato davanti all'università Statale di Milano, dove ha lanciato la proposta di legge per abolire il numero chiuso perla facoltà di Medicina, Salvini ha confessato di aver espresso, nella notte di San Lorenzo del 10 agosto - quella delle stelle cadenti - un desiderio.

«Ma perché si realizzi non bisogna raccontarlo... però è un desiderio che non ha a che fare con la politica e nemmeno col calcio». Al primo settore, infatti, ha detto di pensarci lui, mentre per quanto riguarda il secondo - il nuovo scudetto del Milan, la sua squadra del cuore ci penserà Giroud, l'attaccante rossonero.

A questo punto è arrivata la domanda: «Senatore, si risposa?». Salvini, sorridendo, ha prima detto - peraltro in modo non troppo perentorio - «no, no...», e poi ha sottolineato: «Fortunatamente nella vita non c'è solo la politica». E proprio questa affermazione ha fatto scattare la caccia alle ipotesi: fiori d'arancio per lui e Francesca o un lieto evento in arrivo? Dall'entourage del Carroccio le bocche restano cucite.