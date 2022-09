Pd, "si è aperto il terzo fronte": il sondaggio segreto che fa tremare Letta

03 settembre 2022 a

"Guadagnare punto su punto e non fare vincere una destra che riporta indietro il Paese". Enrico Letta lo ripete come un mantra a ministri, dirigenti, segretari dei circoli e militanti; un appello per una mobilitazione senza precedenti per vincere le elezioni. Ma è una partita estremamente difficile. Non solo c'è il rischio di una Caporetto perché il centro destra a trazione Giorgia Meloni sta volando nei sondaggi, al segretario del Pd devono far paura gli altri partiti di centro sinistra che non hanno accettato di far parte del carrozzone del campo largo su cui faceva affidamento, visto che stanno conquistando consensi giorno dopo giorno. L'ultimo sondaggio di Izi, pubblicato da Repubblica, dà FdI al 24,% con il Pd che perde oltre due punti e si attesta al 21,8, mentre - e questo è il dato a sorpresa - il M5S va al 13% e supera la Lega al 12%.

Attenzione: se perdono, a sinistra sono capaci davvero di tutto



Del resto non manca giorno che Giuseppe Conte non rivendichi per il suo Movimento la patente di sinistra più a sinistra e più coerente del Pd, puntando ad attrarne gli elettori delusi. Il capo dei pentastellati denuncia "l'inganno che Letta costruisce parlando di voto utile", ma il dem appare ottimista continuando a spiegare che il meccanismo della legge elettorale crea situazioni binarie, che le regole non lasciano spazio alle vie di mezzo: o vince la destra o il centrosinistra. Da qui lo slogan "Scegli" tra il nero e il rosso. E "rosso" è anche Beppe Sala ingaggiato da Letta con la promessa di "tutto". "Ho una tale stima per Beppe Sala che tutto quello che vorrà fare in futuro troverà il mio sostegno, volesse anche essere il primo astronauta milanese ad andare su Marte", ha detto ieri Letta dopo l'incontro con il sindaco di Milano a Palazzo Marino. Bisogna vedere se vincerà.