Fdi, insulti e il gesto choc: odio rosso al gazebo, cosa è successo

“Un nostro gazebo in viale Papiniano è stato assaltato da una squadra di persone mascherate, incappucciate e vestite tutte nella stessa maniera”. Così Ignazio La Russa ha denunciato un’aggressione avvenuta a un gazebo di Fratelli d’Italia. “Sono stati respinti dai nostri - ha aggiunto il senatore meloniano - e non hanno potuto creare danni fisici per la reazione civile dei nostri presenti, ma è grave che ci sia un episodio di questo tipo in campagna elettorale”.

Maggiori dettagli sono stati aggiunti da Lorenzo, figlio di La Russa: “All’improvviso vedo otto-dieci ragazzi vestiti tutti di nero, incappucciati tranne uno a volto scoperto, con la mascherina, che sono arrivati verso di noi. Non ho capito subito che fossero minacciosi, pensavo a un gruppo di ultras. Sono arrivati veloci, hanno tirato calci al banchetto, rubato le bandiere e gridato ’fasci di m...’ e sono scappati su due auto. Sono stati veramente veloci: hanno rotto tutto quello che potevano rompere, rubato le bandiere e sono scappati via su due macchine già pronte”.

È stata quindi un’azione “coordinata, mirata, preparata: sono arrivati per rompere il banchetto e scappare in tempo zero. Sono ragazzi sicuramente di qualche centro sociale che non è stato ancora sgomberato”. La Russa ha fatto anche notare che se fosse accaduto a parti inverse “si sarebbe parlato di squadrismo fascista”.