Zona Bianca, Renzi delira: "Chi è il migliore amico di Giorgia Meloni"

Matteo Renzi, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona bianca, su Rete 4, lancia delle bordate contro il segretario del Partito democratico: "Enrico Letta ha scelto di non parlare con noi perché ha detto 'Renzi ci fa perdere i voti'. Temo che il 26 settembre scoprirà che gli facciamo perdere i collegi. Ma soprattutto, il vero problema è che questo Pd doveva combattere la destra e come prima cosa ha detto: 'aumentiamo le tasse'. Ora, ma se uno vuole vincere le elezioni", ironizza Renzi, "la prima cosa che dice in tv è 'ragazzi, aumentiamo le tasse'"?.

Insomma, osserva il leader di Italia Viva: "Secondo me Letta è il migliore amico di Giorgia Meloni, sta facendo campagna elettorale per la Meloni, io invece faccio campagna per Draghi e combatto le follie di Letta".

E non finisce qui: "Letta tutti i giorni ci attacca, un po' mi spiace. Chi vota Pd vota Letta e Di Maio, è diventato il suo sponsor. Oggi ha detto che è per il Reddito di cittadinanza e non per il Jobs act. Segnalo che quando il Pd era Partito democratico era per il Jobs act e contro il Reddito di cittadinanza. Da quando c'è Letta, il Pd ha cambiato volto, a questo punto può cambiare nome e chiamarsi Movimento 5 stelle", affonda Renzi.