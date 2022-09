Omnibus, raptus contro Salvini: "Levategli i sondaggi". Toh, chi è questa donna

05 settembre 2022 a

Rossella Muroni, di Green Italia ed ex presidente di Legambiente, ospite a Omnibus su La7, nella puntata del 5 settembre, attacca il leader della Lega Matteo Salvini. "Non diamo un'aura geopolitica alle affermazioni irresponsabili di Salvini sulle sanzioni alla Russia, bisogna piuttosto levargli i sondaggi. Fa dichiarazioni fuori dal contesto quando vede i sondaggi e dimentica sempre il suo ruolo". Mentre "il clima", prosegue la Muroni, "deve essere di discussione e riflessione. Non si rende conto che parlare così non aiuta, è un meccanismo speculativo. Quello che invece serve per tagliare bollette ai cittadini è un meccanismo di risposta europeo, e non allontanarci da questo percorso".

Qui l'intervento di Rossella Muroni a Omnibus

E ancora: "Mentre grandi aziende energetiche stanno facendo fino a 40 miliardi di euro di extra profitti ci sono 4 milioni di famiglie che rischiano la povertà energetica. È su questo, sul sostegno a famiglie e imprese, che dobbiamo intervenire con urgenza a partire da un’adeguata tassazione su extra profitti". Quindi, conclude la Muroni, "abbiamo bisogno di una Europa forte, che deve rispondere alle crisi internazionali, come ha fatto ieri sulla pandemia oggi deve fare sulla crisi energetica. Solo così sarà evidente per i cittadini europei che l’Europa è dalla loro parte, e che conviene essere europei".