Sergio Mattarella, impensabile: ecco dove andrà domenica pomeriggio

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà a Monza, domenica prossima per il Gp d'Italia. Un'occasione unica per il Colle per mostrare la vicinanza del presidente al mondo dello sport su ruota e a tutto l'indotto che muove il Gp d'Italia, tradizione storica della Formula Uno per il nostro Paese. Il Gp di Monza ha infatti segnato letteralmente la storia della Formula Uno e in questa stagione sarà piuttosto sentito dato che le Ferrari si danno battaglia con le Red Bull nel Mondiale.

Certo l'ultima prestazione al Gp d'Olanda non ha lasciato molte speranze per la vittoria finale, ma di certo il discorso resta ancora aperto per il Mondiale costruttori. E a Monza di fatto i protagonisti della domenica non saranno solo Max Verstappen o Charlese Leclerc, ci sarà spazio anche per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A sottolineare la presenza del Capo dello Stato a Monza è stato anche il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani: "Sono onorato che il presidente della Repubblica sarà presente domenica, è un grande impegno da parte sua e ne sono veramente orgoglioso". Inoltre il tenore Andrea Bocelli canterà l'inno nazionale italiano prima del via. Insomma una grande domenica dove trionferà il Tricolore e si spera anche una Rossa...