Giulio Tremonti lancia l'allarme: "Vi dico cosa sta per arrivare"

Giulio Tremonti, neo candidato di Fratelli d'Italia, lancia un vero e proprio allarme. Ospite di Agorà su Rai3, l'ex ministro delle Finanze si dice preoccupato. Per lui il futuro è nerissimo: "Anche se superiamo la questione del gas e dell’energia, i derivati genereranno, come hanno già fatto in altre grandi crisi del mondo, enormi problemi ai popoli". Tremonti è convinto che "in questo momento la finanza sta speculando sul cibo".

Il fu titolare del Tesoro è tutt'altro che fiducioso. Sulle nostre teste aleggia lo spettro di una nuova crisi globale che potrebbe mettere a rischio tutti gli equilibri economici e politici. "È un momento drammatico per la nostra vita, il cielo è tempestoso. Il dramma è che sta cambiando anche la struttura geopolitica del mondo", commentava già giorni fa a Quarta Repubblica.

Da candidato nel collegio uninominale di Milano per Fdi, Tremonti sembra avere le idee chiare sul da farsi: "Il Pnrr - spiegava - è stato scritto in un’altra epoca. Non prevedeva l’inflazione, che adesso c’è; e prevedeva un sistema di investimenti sulla base di priorità che adesso non sono più le stesse. È ovvio che in alcune parti debba essere rivisto". Scettico anche sul tanto contestato tetto del gas: "Immaginare che il nostro tetto al prezzo del loro gas possa funzionare mettendo paura a Putin, secondo me, non è possibile". Non meno schietto sul governo guidato da Mario Draghi: "Dietro alla drammatica lettera dell'Europa, che portò alle dimissioni del governo Berlusconi nel 2011, c'era lui". A buon intenditor...