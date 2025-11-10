Libero logo
lunedì 10 novembre 2025
Giulio Tremonti: "Patrimoniale una stupidata pure per Marx"

«Patrimoniale alla francese? A Parigi a metà dell’800 si discute delle imposte progressive, patrimoniali. Arriva Carlo Marx e dice che sono tutte stupidate, perché la proprietà è un furto. Io credo che la patrimoniale sia una stupidata perché, in un mondo dove la ricchezza circola, nessuno stato, nessuna entità politica la può controllare con la logica della patrimoniale». Lo ha detto l’ex ministro dell’Economia sotto i governi Berlusconi, oggi senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Tremonti, a margine dell’appuntamento “Diamo nuova energia all’energia” a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva cosa ne pensasse del tema della patrimoniale.

