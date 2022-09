Dritto e Rovescio, Conte sbotta: "Sapete cosa ha fatto Di Maio?"

09 settembre 2022 a

a

a

Volano stracci tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. A Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, l'ex premier attacca a testa bassa il ministro degli Esteri. I due, dopo lo strappo di Gigino con il Movimento Cinque Stelle, sono in guerra aperta. E di fatto ora in campagna elettorale è scattata la resa dei conti tra il leader dei 5s e il "traditore" Di Maio. Giuseppi non ha mai sopportato la presenza ingombrante all'interno del movimento del ministro degli Esteri.

"Mi spiace non poterti votare", "Poligono di tiro": il video choc di Conte, come usa questa bambina

Nei mesi che hanno preceduto la caduta del governo Draghi, Conte ha ripetutamente attaccato Di Maio a più riprese fino allo strappo definitivo con la fuoriuscita del ministro dai Cinque Stelle e la nuova avventura (finora disastrosa, guardando i sondaggi) con Impegno Civico.

"Quelle facce violente con la pochette...": Guerra civile? Sallusti affonda Conte

E così da Del Debbio, Conte si scantena e va giù duro contro il titolare della Farnesina: "Gli italiani dovrebbero essere arrabbiati perché abbiamo avuto un Ministro degli Esteri che invece di dedicarsi a un negoziato di pace si è dedicato a fare il solito partitino elettorale". Insomma la guerra tra i due non è affatto finita e il 25 settembre ci sarà il regolamento di conti finale. Chi dei due avrà avuto ragione?