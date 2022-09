Enrico Letta, il bus elettrico si scarica e lo lascia a piedi: fallimento e imbarazzo

11 settembre 2022 a

a

a

Il bus elettrico scelto da Enrico Letta per fare il tour d'Italia durante la campagna elettorale avrebbe dato qualche problema al segretario dem nei giorni scorsi. L'ex premier sarebbe arrivato in ritardo a un appuntamento elettorale a Torino, in piazza D'Armi, proprio a causa del mezzo. Stando a quanto appreso e riferito da La Repubblica, il bus a batteria sarebbe andato in ricarica proprio mentre Letta si stava dirigendo a Torino.

"Hanno costruito il mostro e se qualcuno decide di rimuoverlo...": lo sfogo amaro della Meloni, Letta muto

"Aveva la batteria quasi scarica, non sarebbe riuscito ad arrivare da Alessandria e tornare indietro", è la versione di uno degli organizzatori riportata dal Corriere della Sera. L'accaduto avrebbe quindi costretto il segretario del Pd a ripiegare su un'auto, anch'essa elettrica. Un intoppo che il Giornale non fatica a definire un "fallimento della sua campagna elettorale e dell'ecologismo di facciata".

"Direttori Rai in fuga": voce pesantissima dalla Rai, che cosa sta succedendo

"Per il nostro Paese è complicatissimo oggi usare l'elettrico. Ecco perché il nostro ecotour è anche una denuncia rispetto alle difficoltà per l'Italia di vivere una mobilità sostenibile", avrebbe commentato Letta. Sul suo bus elettrico c'erano già state polemiche nei giorni scorsi. Commentando la foto del mezzo, pure il leader di Azione Carlo Calenda aveva twittato: "Ammazza che brutto. Ps: Secondo me ti hanno già rubato i cerchioni. Io non sono stato".