Quarta Repubblica, Berlusconi spiazza Porro: "Clima da guerra fredda"

“Siamo in una situazione diversa dal 2002": Silvio Berlusconi, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, commenta la grave situazione attuale, tra guerra in Ucraina, inflazione, crisi del gas. Il leader di Forza Italia, in particolare, fa un paragone con quello che è successo ben 20 anni fa, "quando ero riuscito a mettere insieme Stati Uniti, Paesi NATO e Putin e avevamo firmato un trattato con cui si poneva fine al clima da guerra fredda".

"Oggi siamo tornati a quel clima”, un clima da guerra fredda, secondo Berlusconi. Un'opinione piuttosto drammatica di quello che sta succedendo in queste settimane, insomma. Il Cavaliere, però, in collegamento con Porro su Rete 4, ha spiegato anche che al momento la Russia di Putin non è l'unico Paese che ci deve spaventare. A livello geopolitico sono diversi gli elementi e i fattori da tenere sott'occhio.

"Tra gli orizzonti e gli obiettivi della Cina c’è anche quello di assoggettare il mondo, ci deve preoccupare anche la Cina dal punto di vista militare”, ha detto il leader azzurro. Xi Jinping, insomma, è un leader che - proprio come lo zar russo - non andrebbe affatto sottovalutato. Infine un riferimento alla tanto discussa flat tax: "Nel ‘94 io e Antonio Martino studiammo a fondo la flat tax che ha funzionato in tutti i Paesi in cui è stata applicata, perché non dovrebbe funzionare da noi?”.