Quarta Repubblica, Silvio Berlusconi in studio: e Nicola Porro... indiscrezioni clamorose

Quarta Repubblica sta per tornare con il terzo appuntamento di questa nuova stagione. Stasera, lunedì 12 settembre, Nicola Porro sarà come al solito alla conduzione del talk show di attualità e politica che va in onda su Rete4. Stavolta sono previste le interviste a due dei principali leader politici: si tratta di Silvio Berlusconi, che ovviamente in questo salotto è di “casa”, e di Giuseppe Conte, che con il suo Movimento 5 Stelle sta risalendo i sondaggi. Ovviamente, la precedenza va al leader di Forza Italia.

Stando alle anticipazioni pubblicate da TvBlog, spazio anche per la morte della regina Elisabetta e per i primi giorni da re del primogenito Carlo: sono previsti dei collegamenti in diretta dalla Gran Bretagna per seguire l’addio all’amatissima sovrana. Inoltre sono previsti ulteriori sviluppi sul caso Ruberti, aperto dal video della lite di Frosinone tra esponenti del Pd. Pronta anche un’intervista esclusiva a Oliver Stone, che lo scorso fine settimana ha presentato alla Mostra del cinema di Venezia il documentario “Nuclear”.

Non mancherà il blocco sull’attualità italiana, con la seconda tappa del viaggio alle origini dell’astensionismo e un reportage nei quarti di Napoli in cui è molto alta la percentuale di percettori del reddito di cittadinanza. Tra gli ospiti sono inoltre previsti Maurizio Lupi, Marco Rizzo, Carlo Nordio, Davide Tabarelli e Antonio Rizzo.