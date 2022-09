Spadafora rivela: "Sicuri che coi 5s resta il reddito?", ecco cosa sa

14 settembre 2022 a

"Se qualcuno pensa davvero che votando il M5S mantiene il Reddito di cittadinanza, mi scriva che andrò volentieri a casa a spiegargli perché non è vero e perché lo stanno prendendo in giro": Vincenzo Spadafora, ex esponente del Movimento 5 Stelle ora passato in Impegno civico con Luigi Di Maio, ci va giù pesante quando parla della misura tanto cara ai grillini. A corredo di queste parole delle slides.

Nella prima foto c'è scritto: "La destra vuole abolire il reddito di cittadinanza". Nella seconda c'è un attacco diretto al suo ex partito: "I 5 Stelle questa volta andranno all'opposizione e in Parlamento non conteranno nulla. Votare il Movimento significa solo favorire la destra che cancellerà il reddito di cittadinanza". E infine una slide con una sua foto e la scritta: "Vincenzo Spadafora, vota chi si impegna da sempre per il nostro territorio e per te".

Una posizione molto forte quella espressa dall'ex ministro dello Sport. Nel mirino i 5 Stelle, che hanno fatto e continuano a fare del reddito di cittadinanza il loro cavallo di battaglia. I grillini non pensano affatto all'abolizione. Anzi il loro obiettivo è puntare a rafforzarlo. Gli altri schieramenti politici però si sono detti in disaccordo, in primis il centrodestra che vorrebbe abolirlo. Mentre il centrosinistra vorrebbe modificarlo.