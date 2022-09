Giorgia Meloni asfalta Di Maio e la sinistra: "Cosa fa in una fase delicata"

14 settembre 2022 a

Giorgia Meloni va all'attacco di Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri è infatti apparso sul web mentre simula un volo alla Dirty Dancing in una nota pizzeria napoletana, da Nennella. Di fatto il titolare della Farnesina, pur di racimolare qualche voto, si è lasciato andare a un momento di svago che poco si addice a un ministro degli Esteri. E così in tanti, nel mondo della politica, hanno sottolineato quanto sia inopportuna la scelta di mostrarsi così sui social.

Giorgia Meloni l'ha subito fulminato: "“Fratelli d’Italia non ha personalità di spessore per un futuro governo” ripete quotidianamente la sinistra. Il loro Ministro degli Esteri in una delicatissima fase per l’Italia e per il mondo".

Con una frase la leader di Fratelli d'Italia ha di fatto sotterrato il ministro degli Esteri e tutta la sinistra. Ricordiamo che il suo partitino, "Impegno Civico", è alleato col Pd per il voto del 25 settembre. Gli ultimi sondaggi, prima del silenzio, lo davano sotto l'1 per cento. E così Di Maio, disperato, fa di tutto pur di apparire "simpatico" agli occhi degli elettori. Ma anche questa volta, come spesso in passato, la scelta comunicativa è stata un vero e proprio boomerang.