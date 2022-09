Cybersecurity: la sicurezza di una nazione passa anche dal web. L'analisi di Andrea Pasini

Andrea Pasini 15 settembre 2022 a

a

a

[09:03, 14/9/2022] Andrea Pasini Blog: La sicurezza di una nazione passa anche dal web. Avete letto bene. Negli ultimi anni - e con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina - è apparsa evidente la necessità di un continuo monitoraggio del cyberspazio, inteso come la dimensione immateriale che mette in comunicazione i computer attraverso una rete unica.

Garantire la sicurezza informatica è compito di ogni nazione, ed è ormai impossibile pensare che questo onere debba ricadere totalmente sulla difesa nazionale o, parlando delle singole industrie, sulle spalle dei team IT. È necessario investire, anche utilizzando le risorse del Pnrr, e mettere in tavola un approccio sistemico che metta in sinergia pubblico e privato, raccogliendo le migliori competenze e facendo analisi.

La nostra intelligence si deve distinguere a livello nazionale e internazionale si per le infrastrutture, ma soprattutto dal punto di vista delle competenze. Competenze che possono essere maturate solo a seguito di un processo di cooperazione tra università, centri di ricerca, hub e cluster ipertecnologici. Non solo, per gestire l’universo digitale, occorre che i soggetti interessati siano continuamente aggiornati, in modo da comprendere le evoluzioni e i linguaggi del cyberspazio, ed essere così in grado di prevedere o quanto meno gestire tempestivamente possibili perforazioni dei sistemi di sicurezza.

La nostra intelligence deve essere messa in condizione di proteggerci da ogni “pericolo”, specialmente quello della rete dove ci sono ancora tante zone d’ombra. Solo una nazione capace di cogliere l’importanza della sicurezza digitale, e di fare i giusti investimenti, può ritenersi competitiva sul lungo periodo.

I dati attuali sono preoccupanti. Circa il 93-95% delle infrastrutture dati della pubblica amministrazione non è in condizioni di sicurezza e diversi studi hanno confermato che esiste una diretta correlazione fra una strategia di implementazione cloud ed un ritorno a livello Paese in termini di produttività e incremento del Pil.

Il nuovo governo avrà un compito importante; quello di mettere a sistema e migliori tecnologie e le esperienze di cybersicurezza più significative, rafforzando la nostra Intelligence Nazionale e contemporaneamente promuovendo in modo capillare la cultura della sicurezza digitale. Perché la cybersecurity inizia da noi individui. È giunto il momento di capire che i nostri dati rappresentano un patrimonio prezioso, capace di influire sul nostro Paese e non solo.