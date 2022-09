Guido Crosetto "ministro": spunta la lista di governo della Meloni

15 settembre 2022 a

a

a

Guido Crosetto potrebbe essere il prossimo ministro della Difesa. L’indiscrezione arriva da Alberto Maggi, che su affaritaliani.it ha pubblicato in anteprima la lista dei nomi che potrebbero andare a comporre la squadra di governo in caso di vittoria del centrodestra e di salita a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni. Tra 10 giorni arriverà il momento della verità per la leader di Fratelli d’Italia.

"Ridicolo, vuoi insegnarmi come essere donna?". Meloni azzera Letta: l'ultima sparata

Sebbene non sia più possibile ricorrere ai sondaggi, la sensazione è che negli ultimi giorni di campagna elettorale la Meloni potrebbe definitivamente spiccare il voto e ambire al 30% che consentirebbe al centrodestra di conseguire una vittoria schiacciante. In tal caso Giorgia diventerebbe la prima premier donna d’Italia, ma a quanto pare ragionamenti sarebbero già in corso anche riguardo alla sua squadra di governo. Già detto del fedelissimo Crosetto, che diventerebbe ministro della Difesa, per altri dicasteri chiave la Meloni avrebbe le idee chiare: Carlo Nordio alla Giustizia, Giulio Terzi di Sant’Agata agli Esteri, Matteo Salvini all’Interno.

"Ha fatto fuori Draghi": la menzogna di Monica Guerritore contro Giorgia Meloni

Nella lista pubblicata da affaritaliani.it ci sono anche Vittorio Sgarbi in qualità di ministro dei Beni Culturali, Antonio Tajani come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giulia Bongiorno come ministra della Pubblica amministrazione. La presidenza del Senato verrebbe invece affidata a Ignazio la Russa, mentre quella della Camera a Vania Gava.