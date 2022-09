Berlusconi, ultimatum a Meloni e Salvini: "Se lo fanno, Forza Italia fuori dal governo"

15 settembre 2022 a

Silvio Berlusconi mette le mani avanti e a pochi giorni dal voto avverte Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Noi siamo i garanti dell'europeismo, se gli alleati vanno in un'altra direzione, Forza Italia sarà fuori dal governo". E ancora ai microfoni del Tg3: "La nostra presenza nel governo è garanzia assoluta che il governo sarà liberale, cristiano e soprattutto europeista e atlantista". Il leader azzurro non manca comunque di lanciare una frecciata agli avversari e agli ex forzisti che li hanno seguiti: "Sono stupito che delle persone che avevano iniziato un percorso politico con Forza Italia abbiano scelto di entrare in avventura che non avrà esito".

In queste ore ha fatto parecchio clamore la notizia del dossier Usa sui finanziamenti dati ad alcuni partiti da parte del Cremlino. Notizia che ha scatenato la sinistra italiana, che subito - senza prove - ha puntato il dito. Ecco allora la risposta del Cavaliere, che riporta dem e non solo al passato: per ora "le notizie sulle ingerenze di Mosca sulla campagna elettorale "sono solo chiacchiere, la Russia ha dato tanti soldi ai comunisti italiani e questa è l'unica cosa certa".

Sempre la sinistra a detta di Berlusconi è colpevole della situazione in cui ci troviamo ora. Il motivo? "I tanti 'no' ideologici detti in questi anni al temovalorizzatore, al rigassificatore e alla ricerca sul nucleare pulito di quarta generazione".