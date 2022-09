Guido Crosetto svela l'ipocrisia della Ue: "Quello che fa ogni Stato. Da sempre"

17 settembre 2022 a

a

a

"La Francia ci ha informato che per 2 anni non potrà più venderci l’energia elettrica venduta finora. La Francia antepone gli interessi francesi a quelli della 'famiglia allargata'": Guido Crosetto fa sapere ai suoi follower su Twitter che probabilmente nei prossimi mesi dovremo fare a meno delle risorse provenienti da Oltralpe, che rappresentano circa il 5% del fabbisogno nazionale.

"Giulia Bongiorno ministro". Ma... le indiscrezioni su una sorpresa enrome

Analizzando e commentando la decisione del Paese di Macron, il fondatore di Fratelli d'Italia ha scritto: "È giusto? È sbagliato? È quello che sta facendo ogni Stato. Non da oggi. Da sempre". Un rimando neanche troppo velato a quello che sostiene Giorgia Meloni. Proprio qualche giorno fa, parlando durante un comizio elettorale in piazza Duomo a Milano, la leader di FdI è stata perentoria: "Con me torneremo a farci sentire e a difendere i nostri interessi". E ha chiarito che un eventuale governo guidato da lei "difenderà gli interessi nazionali italiani".

Si tratta di un atteggiamento che - come fa notare Crosetto sul suo profilo Twitter - hanno tutti i Paesi europei, anche quelli che Enrico Letta ha definito di serie A. Al Forum di Cernobbio un paio di settimane fa, infatti, il leader del Pd disse: "Se l’Italia avrà un governo che sta nella serie A europea con Francia, Germania, Spagna, Bruxelles sarà una cosa positiva; se invece sarà nella serie B europea con Ungheria e Polonia come interlocutori principali io dico che sarà peggio per l’Italia”.