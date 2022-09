FdI, aggrediti i militanti a Bologna: insulti e minacce di morte, il video

18 settembre 2022 a

a

a

Compagni in azione. Ancora una volta. In questo caso la violenza squadrista contro Fratelli d'Italia si scatena nella rossissima Bologna. Ad un certo punto, un banchetto elettorale del partito di Giorgia Meloni viene accerchiato da un gruppetto di giovanissimi in bicicletta.

Ed ecco che partono le minacce, gli insulti - "mer***, mer***", urlano i facinorosi, la vergogna: "Scegliete la piazza, vi appendiamo tutti", uno degli slogan più gettonati. Le immagini sono state rilanciate su Twitter da Daniela Santanché: "A Bologna decine di ragazzi e ragazze accerchiano un banchetto di FdI, partono insulti e minacce. Questa è la democrazia per la sinistra. Bravi i nostri militanti a non reagire. Il 25 settembre vota Fratelli d'Italia e vota Giorgia Meloni", conclude la pitonessa.

Ma gli assalti ai gazebo ormai sembrano essere la norma. Ieri, sabato 17 settembre, quello avvenuto a Napoli allo stand di Impegno Civico, il partito di Luigi Di Maio contestato con violenza nella sua stessa città. E ancora, nelle ultimissime ore, l'orrore no-vax a Pontida contro Matteo Salvini: sui muri della cittadina dove si celebra lo storico raduno leghista sono comparse le scritte "Salvini nazista", una porcheria rivendicata da un gruppuscolo anti-vaccino.