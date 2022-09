Mezz'Ora in più, Giorgia Meloni zittisce Lucia Annunziata: "Orban... ?"

18 settembre 2022 a

Giorgia Meloni, in collegamento con Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai tre, nella puntata del 18 settembre, incalzata dalla conduttrice e da Ferruccio De Bortoli, risponde secca: "Noi siamo in mezzo a una guerra, e in questa fase penso che noi non abbiamo interesse a spaccare l'Europa, ma a compattarla contro i nostri avversari. Segnalo che alle Nazioni Unite l'Ungheria non ha votato con la Russia ma con l'Europa. Noi non dobbiamo spingere i paesi europei verso la Russia". E ancora, attacca la leader di Fratelli d'Italia: "Io sono d'accordo con un'Europa seria. Orban farà le sue scelte, ma io non faccio quello che dice Orban. Io non faccio quello che dice nessuno. Io guardo solo all'interesse nazionale italiano",

Quindi, prosegue Giorgia Meloni: "Io sono presidente dei Conservatori europei da oltre due anni, ma non mi sono mai messa a parlare male dell'Italia fuori dai confini nazionali. Io non sono una persona che si fa intimidire dalle ingerenze, lavoro per l'interesse nazionale". E conclude la presidente di Fratelli d'Italia: "Altri sono stati abituati che magari preferivano governare perché avevano il sostegno delle consorterie internazionali piuttosto che quello degli italiani".