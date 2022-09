Mezz'ora in più, Elly Schlein: "Meloni? Questo tipo di donna...", odio-Pd dall'Annunziata

18 settembre 2022 a

Da Lucia Annunziata, a Mezz'ora in più, su Rai tre, a una settimana dalle elezioni, si mette sotto accusa Giorgia Meloni che con ogni probabilità sarà alla guida del nuovo governo. " Perché è di destra la prima donna candidata a premier? Perché non mette in discussione i principi di questa società patriarcale. Non è sostituendo il modello dell'uomo solo al comando con un modello della donna sola al comando che risolviamo i problemi del Paese", attacca Elly Schlein, vice presidente della Regione Emilia Romagna e candidata del Pd. "Non ci facciamo nulla di una leader donna se non si batte per i diritti di tutte le donne". E a Ritanna Armeni che ha parlato di ruolo "ancillare" delle donne nel Partito democratico, Elly Schlein ha ribattuto: "Io sono stata candidata nel Pd quando ero percepita come una aliena e abbiamo portato a Bologna 23 mila preferenze".

Poi, rispetto al reddito di cittadinanza, il segretario del Pd, Enrico Letta, anche lui ospite in studio dalla Annunziata, sostiene che "è necessaria una misura sulla povertà, e il reddito di cittadinanza lo è, semmai serviranno dei cambiamenti". Quindi Elly Schlein aggiunge: "Ci saranno miglioramenti, l'obiettivo è renderlo più' equo, ma è uno strumento fondamentale".