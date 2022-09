Giorgia Meloni, messaggio a Mattarella: "Non può fare una scelta diversa"

19 settembre 2022 a

a

a

Certo, "la sinistra le proverà tutte" per vincere le elezioni, ma Giorgia Meloni si dice "pronta governare l'Italia". "Se il centrodestra dovesse essere vincente e Fratelli d'Italia dovesse risultare il primo partito, non ho motivo di credere che il presidente della Repubblica farebbe una scelta diversa" rispetto a quella di darle l'incarico per formare il governo. In una intervista a Il Giornale, la leader di Fratelli d'Italia respinge con forza l'ipotesi di un governo di "larghe intese", anche nel caso in cui dalle urne non uscisse una maggioranza: "Sarebbe esiziale per il Paese", spiega, mentre ritiene "urgenza assoluta mettere al riparo famiglie e imprese dal caro bollette" e "lo strumento più efficace è quello di fissare un tetto europeo al prezzo del gas, che sta crescendo soprattutto per la speculazione".

"Non è normale". Giorgia Meloni da Giletti, che bomba sul centrodestra"

Per quanto riguarda poi le polemiche che si sono scatenate sull'Ungheria, per Giorgia Meloni "non sono i conservatori europei a voler distruggere l'Europa. I veri 'anti-europeisti' sono coloro che, in un momento nel quale siamo sotto attacco e la Ue dovrebbe essere più unita e forte che mai, sostengono che ci sia un'Europa di serie A e una di serie B e che stanno facendo di tutto per spingere l'Ungheria nelle braccia di Putin". Questa è la verità: "È un enorme favore al Cremlino spingere Budapest fuori dalla Ue e addirittura dalla Nato".

Draghi vola negli Usa? Girano voci clamorose su FdI e la Meloni

Quindi riafferma la sua posizione atlantista: "Il collocamento occidentale e il rispetto degli impegni assunti in sede di Alleanza Atlantica sono scritti chiaramente nel programma comune del centrodestra. Sono convinta che non ci sia alcun pregiudizio dell'attuale amministrazione Usa nei confronti di un possibile governo di centrodestra. Italia e Stati Uniti sono storici alleati e i rapporti tra Roma e Washington prescindono, da sempre, dal colore politico dei rispettivi governi", conclude la Meloni.