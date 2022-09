Enrico Letta senza compagni e pure senza follower: flop sui social

Gianluca Veneziani 20 settembre 2022 a

Il disastro social di Enrico Letta lo raccontano bene i numeri del suo ultimo post anti-meloniano. Tralasciando i contenuti, roba da far addormentare anche uno appena sveglio - la solita solfa sulla Meloni che è femminile ma non femminista e vuole il patriarcato - è interessante soffermarsi sulle cifre: 3.000 reazioni su Facebook, di cui 1.100 soli veri like, di gente che davvero apprezza, e 1.900 faccine sorridenti, di gente cioè che lo prende per i fondelli e ad esempio nota, a buona ragione: «Faresti diventare di destra anche Berlinguer».

Ma soprattutto è stata una delle rare volte in cui un commento ha preso di più del post stesso: la risposta della Meloni sotto la frase di Letta, «Ma questi testi li scrivi tu? Perché o hai perso il senso della misura o stai pagando qualcuno che ti detesta», ha ottenuto quasi il triplo di like, circa 8.200. Già questo rende l'idea della direzione in cui sta andando il Paese. E della tragicommedia di cui sta diventando protagonista Letta.

Al punto che alle urne rischia di crearsi un divario pari a quello tra i due leader sui social: per intendersi, su Facebook la Meloni ha 2 milioni e 300mila follower, Letta solo150mila; su Twitter la leader di Fdi gode di 1 milione e 200mila follower, Occhi di Tigre di appena 723mila; su Instagram lei ne ha 1 milione, lui poco più di 95mila. Letta non solo non sa cosa fosse il vecchio socialismo reale, ma non sa neppure cosa siano i social: oltre al contatto con la realtà, ha perso quello col mondo virtuale. Povero Enrico, senza compagni e pure senza follower.