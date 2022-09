Giorgia Meloni, l'oroscopo di Dagospia: "Cosa deve ricordarsi il 25 settembre"

21 settembre 2022 a

Tra il serio e il faceto, Dagospia ha deciso di fare l’oroscopo per le elezioni del 25 settembre. “Che Italia uscirà - si chiede il sito di Roberto D’Agostino - da un test elettorale che non ha precedenti nell’epoca moderna: viviamo in tempo di guerra, in un’epoca di alta insicurezza economica, che genera paura e nervosismo?”.

Grande attenzione dedicata ovviamente a Giorgia Meloni, che con Fratelli d’Italia è considerata la grande favorita di questa tornata elettorale: “Ah, se la Meloni avesse votato a favore dei provvedimenti contro l’anti-democratico Orban - scrive Dagospia - come fecero i 15 europarlamentari grillini assicurando la presidenza della Commissione Europea alla merkeliana Ursula Von der Leyen, oggi la Reginetta della Garbatella avrebbe il bollino blu per entrare trionfante a Palazzo Chigi. Certo, votando contro la censura e il blocco del Pnrr ungherese, sapeva benissimo che domani sarebbe toccato lo stesso provvedimento al suo eventuale governo”.

“Il 26 settembre - ha chiosato Dagospia - con il suo bombastico 25-27%, potrà cantare vittoria ma si ricordi che il Capo dello Stato darà l’incarico al leader che riterrà nelle migliori condizioni di dar vita a un governo stabile. E sottolineo stabile”. Inoltre gli “astri” presagiscono un disastro per il Pd: “Intorno al 19% a causa dell’erosione di voti da parte dei 5Stelle di Conte, della sinistra ambientalista di Bonelli e Fratoianni, del terzo polo di Calenda-Renzi. A Sotti-Letta non resterà che prendere atto del fallimento della sua campagna elettorale, portata avanti con una personalità e un carisma meno vivace di un cartonato, e tornarsene a fare i suoi pippotti a Parigi”.