Fuori dal coro, Berlusconi fa il verso a Giordano: "Perché ho fondato questa tv"

Silvio Berlusconi, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, nella puntata del 20 settembre, sottolinea di essere "sempre stato fuori dal coro. Io ho fondato la televisione dalla quale stiamo parlando proprio per essere fuori dal coro del monopolio dell'informazione della Rai. Ho sostenuto e finanziato il Giornale di Montanelli quando era l'unica voce fuori dal coro del conformismo di sinistra". E insomma, il Cav fa il verso a Giordano: "Fuori dal coro sono io!".

E ancora, ricorda il leader di Forza Italia: "Ho creato delle città-giardino, che ancora oggi architetti e urbanisti di tutto il mondo ammirano, per essere fuori dal coro dei miei colleghi costruttori che allora costruivano soprattutto anonimi blocchi di cemento, tutti uguali".

"Ho dato vita a Forza Italia per essere fuori dal coro della sinistra ancora comunista che sembrava avere in mano il Paese", aggiunge il Cavaliere. E "anche oggi", conclude Silvio Berlusconi, "credo di essere fuori dal coro, visto che sono l'unico a fare una campagna elettorale parlando di cose concrete, destinate ad avere un impatto sulla vita degli italiani. E sono l'unico ad aver dimostrato nella vita, non solo in politica, di saper realizzare gli obiettivi che mi propongo".

Invece, "la sinistra ha preferito incentrarla sulla demonizzazione dell'avversario, sulle calunnie, sulla disinformazione. Arrivano addirittura a evocare un pericolo per la democrazia nel caso di una nostra vittoria. Il paradosso è che lo dice proprio un partito, il Partito democratico, che da undici anni è al governo senza aver mai vinto un'elezione".