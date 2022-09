Fuori dal Coro, roba estrema: "Verme in ginocchio, voglio tutti i tuoi soldi"

21 settembre 2022 a

Ormai un must. Un classico. Un appuntamento imprescindibile e inevitabile. Stiamo parlando dell'ultimo segmento a luci rosse di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. E anche nella puntata in onda ieri sera, martedì 20 settembre, ecco arrivare puntuale come le tasse la parentesi hard.

In questo caso si parla di Diana, professione mistress, dominatrice. Insomma guadagna umiliando, picchiando e calpestando gli uomini. Incassa con le foto e l'adorazione dei suoi piedi. E Diana è ospite in studio di Mario Giordano, il quale le domanda: "Non pensa di fare soldi sfruttando le perversioni, quindi le debolezze?". E la padrona: "Non è che le sto contattando io, assolutamente no. Vengono da me perché io sono la donna dei sogni. Iniziando dai piedi e fino all'aspetto estetico. E poi per il modo in cui interagisco e coinvolgo le persone", spiega, per poi aggiungere che "guadagno 15mila euro al mese grazie ai miei piedi".

Ma non è tutto. Giordano infatti offre una "copertura" completa, tanto da aver mandato un suo inviato proprio nello studio in cui "opera" Diana. E nel servizio ecco l'inviato che, inginocchiato, annusa i piedi della mistress, la quale nel frattempo lo tiene sotto tiro con una frusta. "Ciao verme, sono Diana. È tempo di leccarmi i piedi: in ginocchio. Io voglio tutti i tuoi soldi", intima la padrona all'inviato di Giordano. Forse, il segmento "hard" più spinto da che Fuori dal Coro fu...