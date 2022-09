Pd, terrore per il dossier segreto: "Incubo pareggio, doppio disastro"

21 settembre 2022 a

a

a

Cosa temono i dem in vista delle elezioni? Un eventuale pareggio col Movimento 5 Stelle, che sembra riscuotere molto successo soprattutto al Sud. Lo scrive Carlo Bertini su La Stampa. A fare pressione su Enrico Letta sarebbe l’ala romana del Pd. "Conte fa l’opposizione ma ha governato gli ultimi 4 anni", avrebbe detto Andrea Casu. Mentre Roberto Morassut: "Non è un progressista ma un populista moderato".

Come mai tutta questa preoccupazione? La colpa sarebbe di alcuni sondaggi, di cui al momento è vietata la diffusione. Nonostante questo, però, pare che le rilevazioni continuino a passare di chat in chat. Senza dimenticare l'“oroscopone” denso di numeri pubblicato da Dagospia. Il timore del Pd è che i 5S risalgano al punto da diventare determinanti.

Non tutti i dem, comunque, sarebbero negativi. "Nell’ultima settimana le cose sono migliorate", avrebbe detto per esempio l’ex presidente Matteo Orfini. E anche Letta si è detto ottimista: "Si è scatenata la potenza del Pd sul territorio e c’è stato un cambio di passo". Intanto, però, resterebbe il timore di un pareggio coi grillini. "Sarebbe un doppio disastro", avrebbe detto un ex renziano, come si legge sulle pagine de La Stampa. Se l'incubo dovesse diventare realtà, non sarebbero escluse le dimissioni di Letta, seguite subito dopo da congresso e primarie. A gareggiare sarebbero Bonaccini, Nardella e Schlein.