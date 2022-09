Otto e Mezzo, Romano Prodi imbarazzante: "Nel 1996 mi dissero stai zitto"

21 settembre 2022 a

Romano Prodi a Otto e Mezzo, nel salotto di Lilli Gruber rivela un retroscena sulla sua vittoria alle elezioni del 1996. L'ex premier fu impegnato in una lunghissima campagna elettorale con l'Ulivo contro il centrodestra guidato da Silvio Berlusconi. I due si affrontavano dopo la caduta del primo governo Berlusconi nel 1995. Una sfida serratissima tra la coalizione di cetrosinistra e quella di centrodestra.

E proprio parlando delle elezioni che si terranno domenica prossima, Prodi ha ricordato un episodio che ha preceduto la notte elettorale del 1996: "Poco prima del voto avevo circa 6 punti di svantaggio. Poi vinsi le elezioni e mi dicevano urla, parla, fatti sentire".

Poi subito dopo ha aggiunto: "Appena è arrivata la vittoria mi hanno detto 'stai zitto, non parlare, va bene il silenzio'". Insomma a quanto pare chi curava la comunicazione di Prodi aveva consigliato prima di alzare i toni per recuperare lo svantaggio accumulato sul Cav, poi una volta incassata la vittoria alle urne, è arrivato il contrordine: eclissarsi nel silenzio. Beh Prodi ha sempre usato toni pacati, la sua voce è quasi impercettibile. Ma di certo quando apre bocca non ha mai risparmiato randellate al veleno sugli avversari del centrodestra...