Otto e Mezzo, Italo Bocchino smaschera il prof rosso? E Lilli Gruber ferma tutto

A Otto e mezzo vietato smascherate le fake, altrimenti Lilli Gruber ferma tutto. Nel corso del programma di approfondimento politico di La7 si è tornati a parlare del referendum sulla giustizia. E gli animi si sono subito scaldati. Ospite della trasmissione, Enrico Grosso - presidente del comitato per il "No" - si è lanciato in un paragone piuttosto azzardato. Secondo lui, dovremmo seguire l'esempio degli Stati Uniti dove c'è una Corte Suprema indipendente. Peccato che i massimi giudici americano siano scelti dai presidenti Usa, quindi dalla politica.

"Un cittadino americano, tra l'altro un importatore di vini italiani, fa un ricorso a un giudice sostenendo che la politica dei dazi del governo americano non sia conforme allo stato di diritto - ha spiegato Grosso -. Bene, un giudice indipendente gli dà ragione e alla fine la Corte Suprema lo dice che quell'indirizzo politico non è conforme allo stato costituzionale. Ed è un giudice, ma un giudice deve essere indipendente per poter avere il coraggio".