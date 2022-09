Giorgia Meloni: "Nessun nome di ministri da Draghi. Ho già tutto in mente"

22 settembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni, ospite di Mattino 5, chiarisce che in caso di vittoria elettorale e di designazione alla guida del governo, non avrà bisogno di consultare Mario Draghi per la scelta di alcuni ministeri-chiave. "Io ho un rapporto cordiale don Mario Draghi e nel caso sarei molto contenta nel fare un passaggio di consegne tra persone che hanno rispetto delle istituzioni", spiega la leader di Fratelli d'Italia: "Con Draghi ci siamo sentiti per varie vicende, su temi che riguardavano il Parlamento. Nulla di più". Ma i ministri, quelli, li sceglierà lei. "Non voglio parlare di ministri. Sono riuscita fino a oggi a non farlo e domani si chiude la campagna elettorale. Ho in mente alcuni nomi. Se gli italiani decideranno di darci la loro fiducia, lavoreremo per una squadra di governo di altissimo livello".

Per quanto riguarda il centrodestra, "tengo molto alla compattezza della coalizioni che condivida le grandi questioni. Spero e credo che il centrodestra avrà la maggioranza che serve per governare il Paese 5 anni. I governi arcobaleno li lasciamo agli altri". Nessuna paura per il Movimento 5 stelle che secondo gli ultimi sondaggi sta risalendo: "Non temo rimonta 5Stelle che possa mettere in discussione un'eventuale vittoria del centrodestra. Dai dati che ho letto, il M5s guadagna voti a danno del Pd", dice la Meloni.

Infine, sul reddito di cittadinanza, la leader di FdI, sottolinea che "è stata una misura sbagliata. Se noi andassimo al governo mi piacerebbe fare un'assistenza seria nei confronti di chi non può lavorare e creare invece le condizioni per l'occupazione di chi è in grado di lavorare". "Se a un ragazzo di 23 anni, perfettamente in grado di lavorare, decido di dare il reddito di cittadinanza per quanto tempo posso permetterlo?", conclude la Meloni. "Lo Stato non avrà 10 miliardi ogni anno da mettere sul Rdc. La povertà non si combatte mantenendo la gente nella sua condizione, l'unico modo per combattere la povertà è costruire le condizioni per creare posti di lavoro".