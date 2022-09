Matteo Salvini ad alzo zero contro il Pd: "Maledizione per l'Italia", il video

22 settembre 2022 a

"Non vince mai le elezioni ma sta sempre al potere": la Lega lancia un nuovo video-denuncia contro il Pd, dopo quello di qualche giorno fa che rilanciava il caso del dirigente dem Albino Ruberti che urlava minacce di morte. In quello pubblicato oggi sui social del partito, vengono ricordati alcuni episodi strettamente legati al Pd, dalla legge Fornero al disastro Mps: "Ci ha tolto anni di vita, una maledizione per milioni di cittadini".

"Un infinito elenco di scandali, bastonate per gli italiani, compresi i risparmiatori - si sente ancora nel video -. Immigrazione, boom di disoccupazione, candidati che odiano Israele, nostalgici dell'Unione sovietica. Perfino un dirigente del movimento giovanile che vandalizza il memoriale del sisma a Finale Emilia". Poi la denuncia: "Hanno dimenticato le lavoratrici e i lavoratori italiani. Ora il Pd farà di tutto per ribaltare il risultato".

A quel punto il video passa in rassegna alcune delle dichiarazioni dei leader dem, puntualmente smentite dai fatti. Nel 2018, per esempio, Nicola Zingaretti negò un'alleanza col Movimento 5 Stelle; nel 2017 Enrico Letta disse: "Al governo andremo solamente se vinciamo le elezioni". Nel 2016 fu la volta di Matteo Renzi, che sentenziò: "Considero chiusa la mia esperienza politica". Poi il filmato va avanti: "Proveranno a usare la magistratura, accendiamo la luce dopo le tenebre del Pd".