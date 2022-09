Dritto e Rovescio, Berlusconi: "Dopo il voto...", Del Debbio di sasso

23 settembre 2022 a

"Anche dopo la campagna elettorale rimarrò su TikTok": Silvio Berlusconi fa questa promessa in diretta durante il collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. E spiega anche il perché: "In realtà la cosa più interessante di TikTok è il dialogo che si instaura attraverso le risposte e i commenti, non si possono mai leggere tutti naturalmente, non si può rispondere a tutti perché sono migliaia e migliaia, ma io li faccio monitorare, mi faccio riassumere le tendenza".

Pur essendo difficile vederli uno a uno, il Cavaliere spiega che in qualche modo riesce a seguire le tendenze su quella piattaforma: "Mi fanno conoscere i commenti più interessanti, ci sono commenti positivi, commenti ironici, commenti divertenti. Ci sono anche commenti negativi, ma ne emerge lo spaccato di una realtà giovanile molto molto diversa da quella che viene descritta di solito". Un assist ai giovani, insomma.

Nel corso dell'intervista, poi, il leader di Forza Italia ha fatto un accorato appello agli elettori: "Se non siete contenti di come vanno le cose, domenica avrete in mano un'arma importante, l'unica possibilità per cambiare tutto questo, avrete in mano la vostra scheda elettorale, non dovete gettare al vento questa grande occasione".