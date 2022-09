Zona Bianca, Silvio Berlusconi: "Questa barzelletta gli è venuta veramente male"

24 settembre 2022 a

"Matteo Renzi è simpatico, lo confermo, ma questa ultima barzelletta gli è venuta veramente male". Silvio Berlusconi, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, chiude la sua campagna elettorale in tv pizzicando Renzi, leader di Italia Viva e alleato di Carlo Calenda che negli ultimi giorni ha scommesso sul "sorpasso" del Terzo polo su Forza Italia.

Un derby tra moderati che Berlusconi respinge con forza. "L'Italia sarà dalla parte dell'Europa e dell'Occidente. Noi non potremo mai far parte di un governo che derogasse da questi princìpi. Ho guidato il paese per quasi 10 anni e siamo sempre stati amici e alleati degli Stati Uniti, dell'alleanza atlantica, dell'Occidente e anche di Israele. Siamo stati sempre con quella parte, anche quando era impopolare, perché Usa ed Europa sono la nostra patria, la nostra civiltà e la nostra libertà. Forza Italia è la casa italiana del Partito popolare europeo, il maggiore d'Europa".



Sempre in materia di politica estera, Berlusconi interviene sulla guerra in Russia e Ucraina: "La crisi del gas nasce da ragioni politiche e militari, è l'effetto di un conflitto che noi non combattiamo con le armi ma che ci coinvolge direttamente. Se siamo così coinvolti, allora bisogna assumere misure straordinarie, da economia di guerra, per evitare che il nostro sistema crolli e che le imprese licenzino dipendenti o chiudano, che le famiglie non siano più in grado di fare la spesa o pagare le bollette. E' lo Stato che deve farsi carico degli aumenti".