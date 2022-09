Travaglio, travaso di bile: "Berlusconi & co, non è proprio una pacchia..."

23 settembre 2022 a

Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 23 settembre, l'ultima prima delle elezioni di domenica 25 settembre, attacca il centrodestra: "La pacchia sarà finita per chi perde e inizierà per chi vince. Poi ci siamo noi elettori. Nel 2011 avevo esultato perché finiva il governo di Silvio Berlusconi che ci aveva portato sull'orlo del baratro, quindi non è proprio una pacchia rivederli tornare uno dopo l'altro, per di più invecchiati di undici anni...". Da lunedì, continua il direttore de Il Fatto quotidiano, "potremmo avere Silvio Berlusconi presidente del Senato".

"Abbiamo enfatizzato Giorgia Meloni nascondendo tutto ciò che c'è dietro", continua con il suo affondo Travaglio. "Non credo che farà la marcia su Roma, che instaurerà la dittatura e ci porterà fuori dall'Europa, queste sono tutte scemenze che hanno fatto solo il suo gioco. In realtà", conclude il direttore del Fatto, "dietro il suo volto accattivante c'è il vecchio che ci ha portato al disastro totale". Quindi un augurio in vista di domenica: "Spero che gli italiani facciano esercizio di memoria, che ricordino cosa sono stati quei vent'anni".