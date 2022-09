Salvini da Mentana scatenato contro von der Leyen: "Nella storia, i tedeschi..."

24 settembre 2022 a

Siamo a L'ultima parola, ultimissimo appuntamento della campagna elettorale, lo speciale condotto da Enrico Mentana su La7 venerdì 23 settembre, a tu per tu con quasi tutti i leader politici alla vigilia del silenzio elettorale.

Tra loro anche Matteo Salvini, leader della Lega, scatenato contro Ursula von der Leyen dopo le parole ricattatorie spese sul voto italiano. Mentana, da par suo, afferma: "La von der Leyen quelle parole le ha rettificate". Ma Salvini non ne è convinto: "Beh, rettificate. A casa mia quello che ha detto suona di minaccia. Lascia votare gli italiani, amica mia tedesca. Lasci che gli italiani votano e se osano votare Lega e centrodestra, è la democrazia", rimarca.

E ancora: "Io non do etichette politiche, la von der Layen è lì e rappresenta tutti gli europei e gli italiani, ma la Lega non la ha votata. Lei rappresenta anche chi vota Lega, quindi non può dire quello che ha detto. Lascia votare gli italiani, amica mia, perché i tedeschi quando nella storia minacciano, non succedono mai cose positive. Magari le è sfuggito un ragionamento. Basta chiedere scusa. Io rispetto il voto degli altri popoli", conclude Matteo Salvini.