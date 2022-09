Matteo Salvini, "la mia ragione di vita": il grido di battaglia a Zona Bianca

24 settembre 2022 a

Ultima puntata prima del voto a Zona Bianca, su Rete 4, e sfilata di leader in collegamento con Giuseppe Brindisi. Si parte con Matteo Salvini, segretario della Lega. Prima bordata contro la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, entrata a gamba tesa sul centrodestra: "Intervento indegno e vergognoso", stigmatizza Salvini. Poi si passa al programma, e uno dei punti cruciali dell'agenda leghista, oggi come nel 2018, saranno ancora le pensioni.

"Cancellare la Legge Fornero è una delle mie ragioni di vita, perché dal 1 gennaio si va in pensione a 67 anni. Era una battaglia della Lega ed è diventata una battaglia di tutto il centrodestra, anche degli alleati. Azzerare la Fornero e avviare Quota 41 significa riconoscere la possibilità, perché è una scelta, per chi lavora da 41 anni per in fabbrica, ospedale, scuola, in negozio, in mare o casa di riposo di andare in pensione e lasciare il suo posto a un giovane. E' un ricambio generazione, è un'opera di giustizia sociale".

Dal punto di vista politico, sottolinea Salvini, "noi come centrodestra abbiamo scelto di stare insieme mentre a sinistra sono divisi, sono 4 o 5 sinistre diverse. Noi abbiamo scelto la squadra e il programma comune, se gli italiani ci danno fiducia non ci sono più cambi di ministri o cambi di maggioranze, c'è il centrodestra".