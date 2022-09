Berlusconi e Barbara D'Urso? "Pare che...": spunta uno strano video

24 settembre 2022 a

Silvio Berlusconi, rompendo forse in questo modo il silenzio elettorale, ha pubblicato sul suo profilo Twitter il video in cui ieri 23 settembre, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, su Canale 5, rispondeva a delle domande della conduttrice che consistevano nell'attribuire due aggettivi ad alcuni nomi di personaggi famosi, non solo politici. "Pare che il gioco degli aggettivi vi piaccia molto. Ecco come ho definito alcuni personaggi proposti da Barbara D'Urso", ha scritto il Cavaliere.

"Gerry Scotti è convincente e paterno", ha detto il presidente di Forza Italia in diretta, mentre Massimo Giletti è "ammaliatore e populista...". Belle parole anche per il cantante napoletano, Gigi D’Alessio, colonna sonora del suo "non matrimonio" con la deputata azzurra Marta Fascina: "Talentuoso e popolare". E per Slatan Ibrahimovic "vincente e leggendario". Il leader azzurro, inaspettatamente ha poi punzecchiato ma non affondato Marco Travaglio: "Mamma mia... è bravissimo ma terribile".

Berlusconi, frase impensabile su Travaglio: "Vi dico com'è"

Quindi Berlusconi ha continuato il giochino e ha bocciato l'attuale ministro degli Esteri, ormai ex Cinque stelle, dopo la scissione, mentre ha promosso l'ex premier, ora presidente e leader del Movimento.: "Luigi Di Maio: simpatico ma opportunista; Giuseppe Conte: comunicativo e infaticabile". E Silvio Berlusconi? "Semplicemente super! Semplice, umile, buono, rispettoso, generoso, sincero".