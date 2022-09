Berlusconi, la frase impensabile su Travaglio: "Vi dico com'è"

23 settembre 2022 a

Silvio Berlusconi, ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, su Canale 5, nella puntata del 23 settembre si è prestato al gioco di associare due aggettivi a un nome di alcuni personaggi famosi, non solo politici, indicati dalla conduttrice. "Gerry Scotti è convincente e paterno", ha detto il Cavaliere, mentre Massimo Giletti è "ammaliatore e populista...". Belle parole anche per il cantante napoletano, Gigi D’Alessio, colonna sonora del suo "non matrimonio" con la deputata azzurra Marta Fascina: "Talentuoso e popolare". E per Slatan Ibrahimovic "vincente e leggendario". Il leader azzurro, inaspettatamente ha poi punzecchiato ma non affondato Marco Travaglio: "Mamma mia... è bravissimo ma terribile".

Quindi Berlusconi ha continuato il giochino e ha bocciato l'attuale ministro degli Esteri, ormai ex Cinque stelle, dopo la scissione, mentre ha promosso l'ex premier, ora presidente e leader del Movimento.: "Luigi Di Maio: simpatico ma opportunista; Giuseppe Conte: comunicativo e infaticabile". E Silvio Berlusconi? "Semplicemente super! Semplice, umile, buono, rispettoso, generoso, sincero".

In apertura del collegamento, il Cavaliere ha come prima cosa fatto i complimenti alla padrona di casa, volto storico del Biscione: "Barbara sei una star ineguagliabile in televisione...".